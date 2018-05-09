В Николаеве облили кефиром депутатов от «Оппоблока», которые возглавляли акцию «Бессмертный полк»

В Николаеве 9 мая на Соборной площади облили кефиром депутатов Николаевского областного совета от «Оппоблока» Николая Кравченко и Владимира Фроленко, которые возглавляли акцию «Бессмертный полк».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Происшествие случилось после окончания акции – к депутатам подбежали и на ступеньках облили их кефиром. Кравченко после этого стал улыбаться на камеры журналистов и говорить, что собирается сдать костюм в химчистку.

- Вы только из-за угла храбрые, - говорит Кравченко в адрес обливших его кефиром.

В итоге его окружили «фанатки» и стали вытирать от кефира.

- Столько внимая женского я не видел уже много лет, - говорит депутат.

Обливших кефиром «задержали» активисты из организации «Бугский гард». Задержали двух человек в камуфляже. Одним из задержанных является Владимир Губский – представитель партии «Свобода».