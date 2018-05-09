Штормовое предупреждение: В Николаеве ожидается усиление ветра

В среду, 9 мая, в Николаеве ожидается значительное усиление ветра.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета.

Так, в ближайшее время ожидается усиление ветра до 25-28 м/с.

«Не выходите без необходимости на улицу, закройте двери и окна, уберите с балконов и дворов ненадежно закреплены предметы. Находясь на улице обходите деревья, шаткие сооружения и будьте бдительны. Берегите себя!» - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области в период с 21:00 субботы, 5 мая по 21:00 воскресенья, 6 мая ожидается ухудшение погодных условий.