Слезоточивые платаны, издевательства над депутатами и оперативная полиция, - фоторепортаж о Дне Победы в Николаеве

Массовые мероприятия в Николаеве 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, к счастью обошлись без серьезных конфликтов и происшествий.

Колонна националистов и проукраинских активистов, а также акция «Бессмертный полк» (в которой приняли участие, в том числе, и пророссийско настроенные граждане) прошлись по Соборной улице в тесных «объятьях» полиции. Сотрудники патрульной полиции и спецназа окружили участвовавших в акциях и не допустили возникновения конфликтов. Все заканчивалось на стадии словесных перепалок.

Националисты из «Бугского Гарда»

Впрочем, локальные инциденты все же возникали. К примеру, в одном случае полиция остановила двух мужчин, у которых нашли запрещенную символику. Их посадили в автомобиль патрульных. При этом полиция не дала заблокировать свою машину, взяла ее в кольцо и выехала с Соборной улицы.

В другом случае мужчину заставили снять футболку с запрещенной символикой.

С ним в «МакДональдс» (где он снял футболку в туалете) последовали полиция и националисты.

Разношерстная колонна из акции «Бессмертный полк», насчитывающая около 200-300 человек, выделялась постоянным скандированием о «фашистах» и «бендеровцах». Во главе акции поставили импровизированный ансамбль, который исполнял советские песни. Один из участников шествия почему-то надел шлемофон (или его подобие).

Акция «Бессмертный полк»

После шествия участники акции возложили цветы к памятнику Героям-Ольшанцам. Один из участников «Бессмертного полка» начал провозглашать речь о том, как тяжело сейчас живется в Украине.

Но депутат областного совета от «Оппоблока» Николай Кравченко попросил его обойтись без политических речей и забрал мегафон себе.

На акции совсем не повезло некоторым политикам. Депутату Николаевского областного совета Максиму Невенчанному от пророссийской партии «Украинский выбор» кто-то сунул в лицо фаллоимитатор.

Видео - Інше.ТВ

Представителей «Оппозиционного блока» Николая Кравченко и Владимира Фроленко облили кефиром – Кравченко быстро сориентировался в ситуации и, как актер и бывший руководитель театра, стал давать комментарии прессе и отшучиваться.

Кефиром депутатов облил представитель «Свободы» Владимир Губский – его якобы задержали бойцы организации «Бугский Гард», но потом отпустили. Все это «задержание» сильно напоминало инсценировку, которая насмешила Губского. Кстати, сам «Бугский Гард» был представлен на акции украинских националистов двумя десятками крепких ребят в темной форме.

Напомним, что ранее «Преступности.НЕТ» вел онлайн-репортаж о событиях 9 мая в Николаеве.