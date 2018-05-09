В Николаеве на 81-году жизни скончался экс-депутат облсовета и судостроитель Игорь Овдиенко

Игорь Овдиенко Во вторник, 8 мая скончался экс-депутат Николаевского облсовета от Коммунистической партии Украины и Почетный горожанин города Николаева Игорь Овдиенко. Смерть настигла его на 81-ом году жизни около 22:00.

Об этом сообщает «NikLife» со ссылкой на собеседника в Николаевской ОГА.

Игорь Овдиенко родился 21 октября 1937 года. Известен он как бывший директор «Судостроительного завода имени 61 коммунара» и «Черноморского судостроительного завода», а также как хозяйственный функционер и президент местного благотворительного «Фонда развития Центрального района Николаева».

Был Овдиенко талантливым судостроителем и преданным спортивным фанатом. При жизни делился с «NikLife», за кого болеет на Чемпионатах мира по футболу, а также не оставлял без внимания культурные мероприятия, посвященные инопланетянам и творчеству художника Андрея Антонюка.

Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким Игоря Овдиенко и желает мужества принять эту утрату.