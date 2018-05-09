День скорби, а не праздник

Неудачники всегда хотят приобщиться к чужим достижениям. Чем менее человек самостоятелен, чем менее одарен, тем больше он хочет чувствовать принадлежность к большому и великому, к чему никакого отношения не имеет.

Во второй мировой войне 1939-1945гг., в которой СССР первые два года, пока Франция и Великобритания воевали с Гитлером, был союзником нацистской Германии, оккупировал половину Польши, часть Финляндии, Литву, Латвию, Эстонию, а после кидка Гитлера в 1941г. сам стал жертвой и обороняющейся стороной принимающей по ленд-лизу помощь от США и союзников. Советская пропаганда, стыдливо позабыв советскую поддержку нацистскому режиму в 1939-1941гг. вычленила из второй мировой войны, ту часть, когда СССР пришлось обороняться от бывшего союзника Гитлера в 1941-1945 и назвала ее Великой Отечественной Войной.

Во второй мировой войне, погибли два моих двоюродных деда, один родной прошел путь до Берлина, второй работал мастером на Сталинградском танковом, а затем, после эвакуации завода в Челябинске, где и родилась моя мать. После возвращения из эвакуации оба моих деда занимались восстановлением разрушенного народного хозяйства СССР. Их давно нет в живых.

Первые 20 лет после войны, до 1965г. в СССР 9 мая был обычным рабочим днем. Нечего было праздновать стране лишившийся 27 000 000 трудоспособных человек, получившей миллионы калек и прогнавшей несколько миллионов человек, вернувшихся из плена, через ГУЛАГ. По советской статистике только в 1941г. в плен попало около 4 500 000 советских людей. Нечего было праздновать стране, в которой «поддержка» гражданами сталинской власти и социалистического строя вылилась в два миллиона добровольцев воевавших на протяжении войны в рядах Российской освободительной армии генерала Власова на стороне Германии. Нечего не праздновали в СССР, пока была жива основная масса фронтовиков, потому что помнили солдаты, как их телами заваливали врага и на каждого захватчика советский союз ложил в могилу семь наших воинов.

Советский Союз, получив разрушенную экономику уже никогда не смог оправиться от полученных ран и скончался в 1991г. Агония союза растянулась на лишние пару десятков лет благодаря удачной коньюктуре цен на природные ресурсы, которые СССР лихо распродавал на мировом рынке в 1960-1980е. А благодаря гениальному руководству, союз быстро превратил своих союзников во второй мировой войне во врагов в холодной войне.

Не видят никакого веселья и союзники СССР по антигитлеровской коалиции, хотя в отличии от нищих победителей могут похвастаться мощными экономиками и высоким уровнем жизни.

Чем меньше становится реальных участников боевых действий, тем с большей помпой отмечается эта дата с показухой военной техники и слащавыми, никогда не воевавшими офицерами на мирных площадях городов. Сейчас, когда участников боевых действий уже практически нет, а те кто был, умерли в нищете забытые государством, ряженые вертухаи маршируют на парадах отмечая чужие победы, к которым никакого отношения не имеют.

Политики, которые не в состоянии предложить никаких достижений в развитии страны, пиарящиеся на крови и костях наших дедов, рекламирующие свои небритые рыла с биг бордов вызывают только омерзение.

Сейчас эта разношерстая политическая мразь, пытающаяся рассорить украинцев друг с другом использует эту страшную дату для собственного веселого пиара вместо того, что бы тихо помянуть 27 миллионов человек погибших в войне и возложить цветы на могилки наших дедов и прадедов.