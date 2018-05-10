Грязь, окурки и мусор: жительница Николаева пожаловалась на состояние детских площадок в городке «Сказка»

Жительница Николаева Ирина Кулишенко пожаловалась на состояние детских игровых площадок в городке «Сказка». Директор парка Наталья Дымчишина заверила, что работники ежедневно убирают территорию, однако нельзя «отменять человеческий фактор».

Соответствующие фото она прислала на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так по ее словам, территория детского городка забита платными игровыми площадками, но так как у большинства горожан нет возможности оплачивать услуги предпринимателей их детям приходится играть в грязном паровозике «Кукушка» и песочницах, в которых вместо песка лежит пыль и грязь.

«Приходится наблюдать жуткую картину, как маленькие детки в возрасте от 1 до 3 лет играют, если это можно так назвать в «песочницах», где кроме земляной пыли с камнями и грязью слоем в 1 сантиметр, ничего нет. Песочницы маленькие, дети друг у друга на головах. У руководства нет совести, аренду с предпринимателей гребут, а поменять деткам песок не в состоянии», - написала Ирина.

Так, на фото видно, что в песочнице валяются пачки от сигарет и мусор. Также, по словам Ирины внутреннее состояние поезда тоже оставляет желать лучшего.

«Очень обидно за наших детей, чем они хуже европейских, у которых отдых в общественных местах, не говоря за детские парки и площадки, налажен на 5+», - добавила жительница Николаева.

При этом, в комментарии «Преступности.НЕТ» директор детского городка Наталья Дымчишина заявила, что такие проблемы дейсвтительно есть, однако работники детского городка постоянно убирают всю территорию, однако нельзя упускать из виду человеческий фактор.

«В паровозе регулярно убирают, но никто не отменяет человеческий фактор. Не все люди привыкли выбрасывать мусор в урны... Территория убирается ежедневно. Дворники в течении дня поддерживают чистоту и опустошают урны», ответила она.

Что касается песка, то Дымчишина отметила, что «прошлой осенью обновляли песок в песочницах», а новый уже заказали.

«На прошлой неделе подсыпали остатки прошлогоднего песка в песочницы. К сожалению песок быстро разносится... Новый песок заказан и будет ещё засыпан к выходным», - отметила она.

Напомним, что 26 апреля на территории детского городка «Сказка» начались работы по демонтажу бесплатной детской площадки. Директор парка заверила, что ее не убирают, а переносят на другое место.