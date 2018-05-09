Глава СНБО Турчинов потребовал от СБУ ввести санкции против украинских СМИ, которые транслировали парад боевиков «ДНР»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился с официальным письмом к СБУ относительно внесения в санкционный список украинских электронных СМИ, которые транслировали «военный парад» в оккупированном Донецке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, когда весь мир вспоминает миллионы людей, погибших во время Второй мировой войны, некоторые украинские электронные СМИ вели прямую трансляцию так называемого «военного парада» из оккупированного Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР», — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что тиражирование такой информации, «чтобы посеять раздор и уныние» и «превратить освободительную войну в гражданскую» является одним из приоритетов гибридной войны, которую ведет против нас Россия.

«А в этом случае мы можем говорить и о вполне конкретном преступлении – популяризации террористической организации», — добавил секретарь СНБО.

«Адекватное противодействие информационной агрессии – необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию «празднования» оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список», — сообщил Турчинов.

По его словам, в этом случае речь не идет о свободе слова или ее ущемлении, поскольку «сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур является преступлением в любой цивилизованной стране».

Отметим, что «военный парад ДНР» в Донецке транслировали издания «Корреспондент» и «Публичные люди».

Напомним, в террористической «ДНР» на «параде победы» дворняга облаяла «министра обороны».