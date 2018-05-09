В Николаеве мероприятия ко Дню Победы прошли без грубых нарушений, - полиция

В Николаеве благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая прошли без грубых нарушений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Безопасность николаевцев и правопорядок во время массовых мероприятий обеспечивали сотрудники Управления превентивной деятельности, районных отделов, патрульные полицейские, спецназовцы, взрывотехники, кинологи со служебными собаками, полицейские охраны, бойцы Нацгвардии и батальона «Николаев», следователи, оперативники, криминалисты, другие правоохранительные органы и представители общественных формирований.

«Попытки граждан воспользоваться во время проведения массовых мероприятий запрещенной символикой и другие провокации полицейские выявляли и пресекали сразу, проводили профилактические беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства», - рассказали в полиции.

Вследствие невыполнения законных требований правоохранителей в Центральный отдел полиции доставили двух участников акций. В отношении них составили административные протоколы по статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты»). В районах Николаевщины массовые мероприятия также проведены без существенных нарушений.

Напомним, что ранее «Преступности.НЕТ» вел онлайн-репортаж о событиях 9 мая в Николаеве.