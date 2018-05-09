Нардеп-николаевец Ильюк мотопробегом почтил память воинов и возложил цветы к Кургану славы в Новой Одессе

Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк 9 мая в честь празднования Дня Победы почтил память героев мотопробегом и возложил цветы к монументу Воину-Освободителю в Новой Одессе.

Об этом сообщают в пресс-службе народного депутата.

Отмечается, что возложение прошло в нестандартной обстановке. Так, глава Николаевского байкерского клуба «Blade runner» Николай «Чаушка» пригласил Ильюка почтить память воинов мотопробегом от Николаева до Новоодесского Кургана славы.

Мотоклуб уже более 10 лет следует этой традиции, к которой в этом году приобщился и нардеп.

«Сегодняшний день очень необычный. Этот День Великой Победы я провожу в кругу людей, которые бороздят просторы Украины на своих железных конях. На это мероприятие меня пригласил руководитель клуба Blade runner Николай. Мы приехали к монументу Воину-Освободителю, чтобы возложить цветы и уважить память героев»,– отметил Ильюк.

Также, нардеп поздравил всех николаевцев с праздником:

«В этот день хочется пожелать всем крепости духа, мира, благополучия и здоровья для каждой нашей семьи и всей страны. С Днем Победы!»

Напомним, что ранее «Преступности.НЕТ» вел онлайн-репортаж о событиях 9 мая в Николаеве.