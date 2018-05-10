Глава николаевской еврейской общины вступился за поэта, опубликовавшего антиукраинский стих

Глава областной еврейской общины Михаил Гольденберг вступился за николаевского поэта Аркадия Сурова, опубликовавшего на своей странице в запрещенной социальной сети ВКонтакте антиукраинский стих.

Об этом сообщает «NikLife».

Напомним, что николаевский поэт Аркадий Суров опубликовал пророссийский стих со словами «все равно натянем вас, украинцы»

По словам Гольденберга, он увидел информацию о стихе только на следующий день, так как был занят. Прочитав «творение» он отметил, что по стилю и манере это не похоже на Сурова.

«Первая мысль: «Бред. Не его это всё – ни стиль, ни манера, ни-ни-ни». Ну, хоть экспертизу проведите, хоть текстовую, хоть внутреннюю. Ну, спросите его самого, в конце концов! Но приговоры звучат сразу и безоговорочно», – написал Гольденберг.

Саму информацию о поэте Гольденберг посчитал «грязной». В пример он привел Библейскую притчу о Валаамовой ослице, которую избивал хозяин, за то, что та остановилась. Как оказалось, дорогу ей преградил ангел, которого видело только животное.

В комментариях под философским постом пользователи разделились на два лагеря – одни думают, что Суров не стал бы писать такой стих, и его взломали, а другие в такую версию не верят. Сам же поэт так и написал, что его взломали, опубликовав соответствующее слово у себя на странице во ВКонтакте и удалив стих.

Другой николаевский поэт, главный редактор «Вечернего Николаева» Владимир Пучков назвал выложенное стихотворение провокацией.

Напомним, что российского поэта Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за стихи в поддержку Украины.