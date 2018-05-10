В Коблево почтили память погибших односельчан во Второй мировой войне и высадили аллею синих елей

В селе Коблево Николаевской области 9 мая прошел митинг в честь Дня Победы, на который пришли жители села, школьники, администрация Коблево и представители фонда «Развитие Коблево».

Об этом сообщают «Koblevo.News».

На митинг, посвященный 73-й годовщине со дня победы над нацизмом, смогли прийти не все - в селе осталось лишь несколько ветеранов 1925-127 годов рождения.

Так, председатель главы сельского совета Светлана Талоха обратила внимание на события сегодняшних дней, пожелала односельчанам быть благоразумными и научиться уважать друг друга.

В свою очередь, глава «Сообщества предпринимателей Коблево» и председатель благотворительного фонда «Развитие Коблево» Олег Боз поблагодарил ветеранов, детей войны, участников боевых действий и всех представителей пожилого поколения.

«Я искренне благодарен всем тем, кто самоотверженно боролся за нашу с вами свободу и жизни наших детей, внуков. Вряд ли время вылечит память о Войне и ее трагическом начале, обернувшимся настоящем горем для нашего народа», — сказал он.

Помимо этого, Олег Боз рассказал об инициативе фонда «Развитие Коблево» засадить перед зданием сельского совета «Аллею ветеранов», для чего к сельсовету рано утром были доставлены саженцы синих елей.

Стоит отметить, что все односельчане, погибшие в боях, были упомянуты перед минутой молчания поименно.

Напомним, что в среду, 9 мая, в Николаеве прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.