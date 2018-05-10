Местный активист показал «лучших представителей русского мира» на акции «Бессмертный полк» в Одессе

Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко показал «лучших представителей русского мира», которые 9 мая приняли участие в акции «Бессмертный полк» на Аллее Славы в Одессе.

Соответствующие фото активист опубликовал в своем Facebook.

«И уже традиционная рубрика «одесская вата в лицах и не только». Лучшие представители русского мира. Фото за сегодня, 9 мая, с Аллеи Славы в Одессе. Читаем подписи под каждым фото и распространяем», – написал Стерненко.

Напомним, в Николаеве облили кефиром депутатов от «Оппоблока», которые возглавляли акцию «Бессмертный полк».