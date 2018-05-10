Во Львове шестерым патрульным грозит десять лет тюрьмы за «убийство» парня, который во время задержания проглотил пакетик с наркотиками

Шестерых работников патрульной полиции Львовской области подозревают в непредумышленном убийстве и превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

8 мая Галицкий районный суд Львова избрал для патрульных меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы.

«Патрульным грозит до 10 лет заключения. Патрульные полицейские призывают к прозрачному рассмотрения дела с привлечением общественности. Со своей стороны патрульная полиция всячески содействует следствию», — отметили в полиции.

Напомним, в феврале во Львове во время проверки полицейскими один из посетителей игорного заведения проглотил пакетик с неизвестным веществом. Пока патрульные пытались вывести 22-летнего парня на улицу, заставляя выплюнуть пакетик, он потерял сознание, а затем умер прямо на улице.