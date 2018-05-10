На правах журналиста: В Николаевской области на учете состоит 172 владельца оружия

По состоянию на начало мая текущего года в Николаевской области на учете в полиции состоит 172 человека, которые владеют оружием как журналисты.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» Главного управления Национальной полиции в Николаевской области за подписью замначальника Максима Ахрамеева.

При этом перечень всех владельцев оружия в полиции не предоставили, сославшись на ст.32 Конституции Украины, ст.11 Закона Украины «Об информации», ст. 5, 14, 24 Закона Украины «О защите персональных данных».

Напомним, как в Николаеве оперативники задержали начальника разрешительной системы за сбор «дани» с подчиненных за регистрацию оружия.

До этого Первомайская местная прокуратура инициировала проверку 19 формирований по охране общественного порядка, на руках которых более 200 единиц оружия.

Кроме того, сообщалось, что владелец николаевского рынка «Юлиана-Сервис» Алладин Магеррамов, который устроил стрельбу и разбил женщине голову, владеет оружием как раз на правах «дружинника».