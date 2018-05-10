Возле Николаевского горсовета зоозащитники проводят митинг против нового руководителя КП «ЦЗЖ»

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В четверг, 10 мая,  возле Николаевского городского совета проходит митинг за отставку нового директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий. 

Так, на митинге собрались зоозащитники с плакатами против нынешнего директора и против убийства собак.  Также присутствовал и сам директор КП, который пытался их успокоить.

- Голобродский, увольняйся. Поставьте нормального человека, который будет любить это дело, - кричали в толпе. 

В свою очередь некоторые спрашивали у бастующих почему владельцы собак не выходят и не требуют, чтобы ввели закон на налог о животных.

Ранее сообщалось, что  николаевских бездомных собак отвезут на убой в Харьков – директор «Центра защиты животных» это опроверг. 

Олена Мельниченко

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русскийобщество