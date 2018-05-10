В Кривом Роге во время празднования Дня победы ветеранам исполнили песню о россиянах, воюющих в Сирии

В Кривом Роге Днепропетровской области 9 мая во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.

Об этом сообщает «Первый Криворожский».

Слова к песне «Верните память» о российских военных в Сирии написала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Эту песню политик страны-агрессора, которая воюет против украинского народа на территории Донецкой и Луганской области, написала о российских военных в Сирии.

Как сообщается, исполнение песни сопровождалось танцем девушек в костюмах с религиозными мотивами.

В парке присутствовали народный депутат Константин Усов, городской голова Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники, студенты и другие участники мероприятия.

Информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.

Отметим, что 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях к 74-летию освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не попадают под действие законов «о декоммунизации». По факту инцидента Нацгвардия начала служебное расследование.

Позже полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

Напомним, экс-лидер «Правого сектора» показал «лучших представителей русского мира» на акции «Бессмертный полк» в Одессе.