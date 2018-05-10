Сенкевич планирует назначить директором «Николаевэлектротранса» депутата Евтушенко

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассматривает кандидатуру депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс».

Об этом стало известно в четверг, 10 мая во время заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Так, начальник управления транспорта в горсовете Олег Манушевич заявил, что Александру Сенкевичу предложили три кандидатуры на должность. Поскольку двое отказались, осталась лишь кандидатура Владимира Евтушенко.

- В связи со сложившейся ситуацией на КП «Николаевэлектротранс» произошла необходимость вынести рекомендацию относительно кандидатур для назначения на должность директора «Николаевэлектротранса». Мы предложили городскому голове рассмотреть три кандидатуры. Из трех кандидатур, у нас есть два заявления людей, которые отказываются участвовать в этом конкурсе. Поэтому мы выносим от рабочей группы протокол, так у нас осталась единственная кандидатура Евтушенко Владимир Викторович. Прошу комиссию поддержать, - сообщил он.

В свою очередь член комиссии Сергей Исаков заявил, что данный вопрос должен решить Александр Сенкевич как мэр города.

- Давайте по порядку. Вы с мэром говорили на эту тему? Пусть мэр примет решение, а потом мы будем обсуждать принятое мэром решение, - отметил он.

Сам Александр Сенкевич задал вопрос уже непосредственно Евтушенко: готов ли он быть директором предприятия сроком на полгода. Тот, в свою, очередь заявил, что полгода недостаточно.

Александр Сенкевич и Олег Манушевич – Позиция моя простая, на предприятии складывается ужасная ситуация и она не столько связана с позицией руководства, сколько с позицией экономического состояния. Если я и назначу вас (Владимира Евтушенко,–прим ПН.) руководителем данного предприятия, то сделаю это на полгода, чтобы можно было посмотреть результат, - сообщил Сенкевич. - Полгода – это только зайти и выйти. Нужен год, - заявил Евтушенко

По словам Евтушенко, он готов работать на КП только на благо громады:

– Я взрослый человек, вы мне делаете одолжение, когда меня назначаете или я делаю одолжение, что я пойду туда работать? Если мы говорим о громаде, то я готов пойти на это предприятие и разобраться с этими вопросами, которые там есть. Я готов. Ответ «да».

В конечном итоге, Сенкевич пригласил Евтушенко к себе в кабинет на 17.00, чтобы все более подробно обсудить и пообещал до конца дня принять решение по поводу назначения его на должность директора КП.

Ранее сообщалось, что экс-директора «Николаевэлектротранса» Лисовского подозревают в злоупотреблениях при распоряжении имуществом КП. Также работники КП «Николаевэлектротранс» были недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.