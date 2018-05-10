Вооруженные силы из журналистов или А сколько из вас настоящие?

Честно говоря, лично я удивилась, узнав, сколько у нас, оказывается, в области журналистов. Да еще и с разрешением на оружие. Особенно, учитывая то, что из всех знакомых коллег (а их несколько десятков) лишь единицы являются таковыми.

Так вот, сегодня 172 человека состоят на учете в полиции, как владельцы оружия в связи с журналистской деятельностью. Армия. Вооруженные журналистские силы, не меньше.

Собственно, это вся информация, которую мы получили на запрос. Хотя запрашивали весь перечень лиц, кому выдавали разрешения на травматическое или газовое оружие в период с 2014 по 2018 годы. Перечень нам не предоставили, сославшись на защиту персональных данных. Но и общее количество выданных за эти четыре года разрешений в ответе мы не увидели. Получили общую цифру. Хотя и она, согласитесь, занятная.

Ничего не имею против коллег по цеху, которые получили разрешения, пользуясь своим законным правом и в целях защиты. Но теперь, я более чем уверена, что в списке этом можно было бы увидеть очень много интересных фамилий, чьи носители не имеют никакого отношения к журналистике. Сколько же их, кто обзавелся удостоверением работника СМИ, только лишь чтобы получить разрешение на ношение оружия? Половина из 172-х или больше?

Точно из таких же соображений некоторые обзаводятся и членством в том или ином общественном формировании. Например, владелец николаевского рынка «Юлиана-Сервис» Алладин Магеррамов, который в октябре 2017-го устроил стрельбу и разбил женщине голову. Он владеет оружием как раз на правах «дружинника». Но кто-то хоть раз видел его на улицах города в качестве блюстителя законности?

Или вот: представитель «Самообороны Николаева» и член общественного формирования по охране общественного порядка Центрального района «Защита и порядок» Станислав Денисенко, который в январе 2016-го угрожал мужчине пистолетом и звал ехать решать проблемы. Он «журналист»? «Дружинник»? Или как кто получил ствол и бегал им размахивал?

А толпы «журналистов» спортивного телосложения, которых в особенности можно наблюдать в разгар избирательных кампаний на участках, в качестве подписки того или иного кандидата? У скольких из них имеются разрешение на оружие? И что это, если не частная армия?