Николаевцы - жертвы «канисфилии»

Уже практически каждый день в новостных СМИ появляются извещения об очередном нападении "миленьких собачек" - сегодня на ребенка напали, недавно в зоопарке.

А сколько еще мы не знаем?

И сколько еще, николаевцы, мы будем терпеть нашествие бродячих псов? Или ждать на этот раз какого - нибудь чудовищного происшествия,когда мы уже все выйдем их сами ловить, травить или стрелять?

Вот к чему приводит навязанная нам искуственная псевдогуманность в "рюшиках". Яркий пример, когда чувства берут верх над разумом. Результат на лицо.

И из -за кучки истеричек весь город должен теперь жить под угрозой быть искусанными и.т.д.

Проблему нужно экстренно решать. А городская власть спрятала голову в песок из-за страха прослыть "живодерами или зоофашистами".

И я сам не садист и очень люблю собак. Но всему есть предел, господа..А он давно наступил.