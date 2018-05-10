Зоозащитники считают, что эвтаназия не решит проблему бездомных собак в Николаеве, а лишь будет средством воровства денег

Ирина Подвойская, Анна Куркурина и Марина Суркова Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова считает, что метод эвтаназии по отношению к собакам собираются применять с целью отмывания денег из бюджета Николаева.

Об этом шла речь 10 мая в ходе пресс-конференции Марины Сурковой и зоозащитников.

Так, она рассказала, что во время презентации социсследования о бродячих собаках городской глава Александр Сенкевич не смог ответить на вопросы зоозащитников.

- Господин Сенкевич не смог ответить на наши конкретные вопросы, он говорил обтекаемо, что решение от него не зависит. Политической воли у него нет. Ответственность на себя брать не хочет, ссылается на кого-то. Но по факту, я считаю, что именно из-за его безответственности, некотролируемости ситуации - ситуация пришла именно к этому.

По ее словам, мэр видит эвтаназию, как единственный выход из ситуации.

- Он позиционирует себя как прогрессивный, проевропейский мэр, но на самом деле его личное виденье ситуации - это прибегнуть к советским методам массового уничтожения животных, - заявила она.

Также на встрече присутствовала и Анна Куркурина,которая добавила, что эвтаназия - является наиболее дорогой программой и считает, что это отмывание денег.

- Программа эвтаназии самая дорогая программа. В этот момент, когда в городе ничего, чтобы улучшить его состояние, они нашли куда деть деньги - на эвтаназию. Я считаю, что это списывание денег. Эвтаназия - самый дорогой метод из всех методов, которые можно предложить. Всегда хватаются за то, где больше из бюджета выделение денег, - заявила она.

Марина Суркова ее в этом поддержала, ведь по программе ОСВВ посчитать количество клипсованых собак можно, а эвтаназия не позволить узнать реальную цифру.

- На КП есть крематор. Можно сказать, что ежедневно по 20,30 собак сжигают, если они будут приписывать, тем самым, воруя деньги, они будут какую-то часть отлавливать и убивать, а другую часть будут приписывать. Я считаю, что это схема воровства денег. Этот процесс перманентный: из года в год будут выделять огромные деньги на убийства животных, не решая, тем самым проблему. Мы предложили комплексный метод - ОСВВ, но, исходя из настроений городского головы, мне кажется, что ему этот выход не подходит. Он уже настроился на перманентное отмывание денег. Это мое личное впечатление, - добавила она.

Ранее сообщалось, что в четверг, 10 мая, возле Николаевского городского совета проходил митинг за отставку нового директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского. Напомним, что Голобродский опроверг информацию о том, что николаевских бездомных собак отвезут на убой в Харьков .