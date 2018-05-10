Гройсман не доволен качеством 3G в Украине – потребовал проверить операторов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на качество 3G связи в Украине. На заседании правительства в четверг, 10 мая, он поручил проверить отечественных операторов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

По его словам, после начала внедрения связи четвертого поколения в Украине, во многих городах пропала 3G связь.

В связи с этим Гройсман поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) проверить качество связи, которую предоставляют отечественные операторы.

- Пусть потом не обижаются. Деньги же они берут честно, но качество связи существенно ухудшилась. И если кто-то говорит, что это такой «транзитный» период с 3G до 4G тогда окей, сделайте его бесплатным. Почему вы за счет клиентов решаете свои технические проблемы, - заявил премьер.

Напомним, ранее глава Киевстара рассказал как Порошенко остановил торги по 4G.