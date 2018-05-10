Украина вышла в мировые лидеры по уровню травли среди детей

Украина вышла в мировые лидеры по показателям травли среди подростков и детей. Согласно данным ВОЗ, Украина занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, уступая России, Албании и Беларуси.

Об этом сообщает «Новое время».

Согласно исследованию, проведенному UNICEF Ukraine в 2017 году, с этим явлением сталкивались 67% украинских школьников. Причем 40% из них никому не рассказывают о насилии, даже родителям.

В два раза чаще объектами для насмешек и издевательств становятся дети застенчивые и малообщительные, говорится в исследовании. Хотя в зоне риска все, кто чем-то отличается от общепринятой «нормы».

Последствия же травли плачевны: это тяжелые психологические, а иногда и физические травмы вплоть до суицида.

Напомним, ранее международные правозащитники заявляли, что Украина – самая коррумпированная страна в Европе после России.