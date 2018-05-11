Николаевская ОГА объявила конкурс для участников АТО – они могут получить деньги на открытие своего дела

Николаевская облгосадминистрация объявляет конкурс проектов среди участников Антитеррористической операции – они могут получить из областного бюджета единовременное пособие для открытия собственного дела.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Рекомендованная стоимость проектов в пределах 50 тысяч гривен. Претенденты на получение единовременного пособия для открытия собственного дела должны отвечать следующим требованиям:

- иметь статус участника АТО; - подготовить проект по установленной форме.

К проекту для участия в конкурсе прилагаются:

- копия документа, подтверждающего статус участника Антитеррористической операции; - копия паспорта гражданина Украины; - копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; - справка об открытии счета в банке.

Подробные условия участия в конкурсе определены в порядке, который размещен на официальной интернет-странице департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.

Указанные документы участникам конкурса необходимо подать в департамент социальной защиты населения по адресу: Николаев, улица Фалеевская, 14, кабинет 1113. Телефон для справок 0512 37 11 34 (Светлана Орещак). Документы для участия в конкурсе принимаются до 8 июня 2018 года.

Напомним, что ранее в Николаеве презентовали инициативу, призванную помочь развитию бизнеса в регионе.