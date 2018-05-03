Невыплата зарплат и годы в заграничных тюрьмах: жительница Николаева рассказала о том, как наказывают моряков за перевозку контрабанды

Довольно часто в новостных лентах мелькают сообщения о том, что заграницей задержали судно, которое перевозило контрабанду или наркотики, а экипаж, в составе которого были украинцы, арестовали. Мы пробегаем глазами эти новости и забываем о случившемся, оставив разбирательство в этом вопросе Министерству иностранных дел Украины. К сожалению, не всегда вспоминая о том, что работа большинства таких структур далеко не идеальна.

Известно, что на сегодняшний день в испанских тюрьмах сидят члены экипажа как минимум двух судов. Часть из них – жители Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Мне удалось пообщаться с женщиной, которая долгие годы не остается в стороне от проблем украинских моряков в других странах и оказывает помощь их семьям в поисках справедливости. Её лицо, в целях безопасности, я показывать не буду.

Татьяна – жена моряка, поэтому не понаслышке знает о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. На путь помощи пропавшим и осужденным мореплавателям она стала около восьми лет назад, когда присоединилась к группе пользователей морского форума, которые пытались помочь экипажу судна, попавшему в плен. Тогда граждан Украины трудоустроили на разные судна компании, которая в итоге бросила их «в глухих местах».

- Сложилось все так, что ребятам не всем, к сожалению, смогли помочь. Для некоторых из них это был последний рейс – не смотря на молодой возраст они погибли и домой не вернулись. Находились они в море два - два с половиной года, а последний год вообще без возможности ступить на берег. В свете этих событий пришлось самой встречать «груз 200». Ну вот это, наверное, и стало роковым, потому что я на тот момент понимала, что есть множество организаций, профсоюзов, но ведь если бы этим парням помогли раньше, они бы домой вернулись живыми. Их же тоже ждали дети, жены, семьи, родители. Невозможно было слушать, когда мне звонит мужчина за 60 и просто плачет навзрыд. Вот как и чем ему помочь, если этот рейс забрал жизнь его сына? - рассказывает она.

Так, одними из последних и неоконченных дел Татьяны стали аресты украинских моряков в Испании. Первый – в 2016 году, когда экипаж судна «Marti N» обвинили в незаконной перевозке наркотиков и посадили в тюрьму. Среди них были жители Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

- Судно моряков, которые сидят в тюрьме в Испании, называется «Marti N». В настоящий момент это судно имеет уже другое название, а его хозяин так же поменял название компании. Поэтому если вы сейчас будете от меня слышать, что судно «Марти Н» перевозит контрабанду и, например, кто-то из ваших близких в морях и перечисляет суда, на которых он пойдёт, вы же ему скажете: «На «Marti N» не иди, там перевозят контрабанду», но в настоящий момент, так как это судно поменяло название, не исключено, что ваш близкий может попасть на него. А люди, которые занимаются преступными деяниями, не останавливаются, это их бизнес на протяжении многих лет, - говорит женщина.

По информации защитницы, которую ей передают родственники заключенных, украинский консул заинтересован в том, чтобы «отбелить» имя судовладельца, не заботясь о том, как поступят экипажем.

- Наш консул общается с моряками и всю информацию передает адвокатам, которые хоть и представляют формально интересы моряков, но наняты они судовладельцем и в первую очередь защищают его права, используя наших моряков. Они настаивают давать там не правдивые показания, либо вообще не давать их. Соответственно, консул у нас принимает позицию не наших граждан. Наши ребята находятся в чужой тюрьме, не знают языка, единственные кому они могут там доверять – это наши дипломаты и чиновники. А в итоге получается, что они с консулом разговаривают вполне откровенно, а он передает разговор, тут же приезжает адвокат в тюрьму и оказывает давление на них, - отмечает она.

Из опыта Татьяны, экипаж судна часто могут запугивать, чтобы те соглашались перевозить контрабанду. Так как те находятся уже в море и сойти не могут, им приходится подчиняться.

- Вы понимаете, что постороннему экипажу груз на 20 миллионов никто не доверит? В каждом экипаже однозначно есть люди, которые причастны к судовладельцу, стабильно на него работают и держат в страхе всех остальных. Учитывая то, что все те, кто идёт в рейс, берут с собой деньги только на мелкие расходы, у них нет средств на обратный билет, а хозяин его не предоставит.Вот, например, в одном случае капитана публично избили перед всем экипажем, чтобы другим неповадно было, если они попробуют «тявкнуть». В другом случае капитана чем-то напоили, говорят алкоголем, но я вам сразу скажу, что не верю в алкоголь, потому что человек даже в самом сильно опьянении сколько часов может проспать – 12, 15, но он же все равно проснется. Здесь капитан из каюты не выходил трое суток. Я больше, чем уверена, что ему просто каким-то образом либо подлили что-то, либо как. Более того, его закрыли в каюте, - вспоминает женщина.

Стоит отметить, что я отправила в МИД Украины запрос с просьбой предоставить информацию о том, на какой стадии находится рассмотрение дела в отношении экипажа «Marti N», а также какое количество граждан Украины сидят в испанских тюрьмах. Однако, в нарушении закона «О доступе к публичной информации» ответа от ведомства так и не последовало.

Также в моём распоряжении имеется письмо от заключенных в Испании моряков, в котором они обвиняют адвоката и консула в том, что те работают в интересах судовладельца, и сообщают, что рассмотрение дела до сих пор так и не началось.

Второй случай, которым занимается Татьяна, возник в прошлом году. Так, 8 августа 2017 года в Средиземном море неподалеку Гибралтарского пролива испанские власти задержали сухогруз «Lady Boss» с экипажем из 13 человек, из которых двое – болгары, а остальные – украинцы. На борту испанский спецназ обнаружил 600 мешков с гашишем, общий вес которых составил 18 тонн.

Защитница моряков рассказывает, что несколько месяцев назад из Испании ей передали четыре тома материалов уголовного дела, которые она изучила и нашла в них странные, по ее мнению, нюансы задержания.

- В материалах дела есть документ, где четко прописано, что береговая полиция и остальные правоохранительные органы за судном «Lady Boss» вели наблюдение как воздушным путем, так и морским. Они вели видеосъемку со второго до восьмого августа, когда произошел арест. А груз - 16 тонн гашиша, загрузили в море в ночь с седьмого на восьмое августа. У меня резонный вопрос: Ребята, если вы за ними следили со второго числа и видели, как на их борт грузят наркотики, вы почему не арестовали тех людей, которые доставили к борту эти наркотики? Почему вы не дали судну дойти до места разгрузки и взять с теми людьми, которые получают эти наркотики и буду тих распространять дальше? - задается вопросом она.

Татьяна предполагает, что обвинить украинских моряков было выгодно даже береговой охране, которая могла быть сама причастна к незаконному обороту наркотиков.

- По документам видеофиксация прерывается как раз с момента погрузки в 12 ночи с седьмого на восьмое и возобновляется в три часа ночи, а в 2:45 была закончена погрузка. Я вам больше скажу, моряки в один голос говорят, что катера с контрабандным грузом выходили из-за больших катеров береговой охраны. В наркотрафике существует такое понятие как «коридоры». Вот эти коридоры организовывает как раз береговая охрана. И, по сути, они сделали им свободный коридор для того, чтобы они смогли загрузить. А после они сделали козлов отпущения из наших моряков. Ни один из них не шел в рейс зарабатывать и промышлять контрабандой, - уверенна женщина.

По её словам, если бы моряки отошли от курса, судовладелец сразу бы это отследил и забил тревогу, так как он отслеживает все передвижения судна, а капитан обязан выполнять все его распоряжения.

- Моряки – это просто наемные работники, никто из них не выбирает маршрут перехода судна и груз, который судно будет везти. Это решает только компания-судовладелец. Есть такое на судне приспособление техническое - АИС, то есть движение судна передается в реальном времени, вы даже можете его отследить в интернете. Каждый хозяин видит куда идет судно. И если судно поворачивает в какую-то не ту сторону, то он же должен как-то отреагировать, заявить об угоне, развернуть их или ещё что-нибудь, - подчеркивает Татьяна.

По её словам, в Николаеве проживает мужчина, который представляется представителем разных судовладельческих компаний и устраивает моряков на судно, которое занимается контрабандой сигарет.

- Он устраивает моряков на судно, которое называется «TWENTY SIX». Это судно на протяжении двух лет стабильно перевозит контрабанду сигарет. И в прошлом году, в мае месяце, оно вместе с экипажем было арестовано. Потом умелыми действиями судовладельца и его адвоката экипаж перевели в качестве свидетелей и где-то через месяц они вернулись. Практически большая часть были как раз из Николаева, Херсона, и Одессы. Экипаж вернулся, а капитан отсидел 10 месяцев. Понимаете, экипажу повезло только в том, что он попал в Израиль, так как там это не уголовное, а административное преступление, - рассказывает она.

В то же время Татьяна уверяет, что первой на помощь морякам должна приходить международная организация «ITF Seafarers», однако те, зачастую, игнорируют заведомо проигрышные дела.

- Но, к сожалению, нужно признать, что они зачастую игнорируют просьбы моряков и если ситуация печальная совсем, а с судовладельца ничего нельзя поиметь, то они отказываются вообще оказывать какую-либо помощь. А мотивируют они это тем, что моряк, который к ним обратился, не состоит в их профсоюзе и не платил им взносы. Если есть ситуации, в которых они реально могут помочь, они берутся помогать. Их адвокаты работают за определенный процент, который порой доходит до 50% от стоимости.

В связи с деятельностью Татьяны, ей даже приходили угрозы от людей, которые занимаются контрабандой. После того, как она написала ряд заявлений в правоохранительные органы на одного мужчину, тот начал ей угрожать.

- Да, его потягали, возбуждались дела и так далее, но знаете, что он позвонил и сказал? Он мне сказал, что «откупился от этих ментов за пятьдесят штук» и в следующий раз лучше тридцать заплатит каким-то головорезам и оторвёт мне голову. Это все к чему привели мои действия, когда я искренне надеялась, что наши правоохранительные органы уделят должное внимание реальным преступлениям, потому что я это трактую как торговлю людьми. Они получают за каждого моряка деньги. Но если вы уже получаете деньги за каждого моряка, как вознаграждение, будьте добры, отправьте его в нормальный рейс. Нет, значит скажите, что он будет возить, - заявляет она.

По словам женщины, неоднократно она обещала себе «завязать» с этой помощью, так как приходилось всё воспринимать близко к сердцу и брать на себя больше, чем удавалось успеть, однако, когда слышала в телефонной трубке «помогите», не могла отказать.

- Я не делаю это одна, у меня есть ребята моряки, юристы – бывшие моряки, которые сейчас занимаются морским правом. Они помогают также, как и я. Мы не берем деньги за свою помощь: ни они с меня, ни я ни с кого. Абсолютно бесплатно и безвозмездно, - говорит Татьяна.

Также защитница моряков рассказала о схеме, по которой людей обучают морскому делу и фактически «отдают в рабство» заграницей. Происходит это благодаря объявлениям, в которых молодым людям предлагают работу заграницей с заработком от 1,5 до 5 тысяч долларов.

- Им покупают билет, оформляют загранпаспорт, отправляют в Турцию. В Турции их селят в гостиницу, общежитие, не важно что. Они ходят там на двухнедельные курсы по вождению яхты, а когда получают сертификат, их заставляют перевозить мигрантов. Отказаться они не могут, потому что люди им предъявляют сразу счет и пока они не отработают, никуда не едут. Я не верю в стечение обстоятельств. Они делают одну ходку, а на второй их арестовывают. Но вы знаете, каждый мигрант четыре тысячи примерно в среднем платит за себя, в лодке может быть от пятидесяти до 150. Эти судовладельцы столько денег зарабатывают за один рейс, что им не нужна ни эта яхта, ни эти моряки. У них же еще приедут, - рассказывает Татьяна.

Вот буквально всю ночь пришлось сидеть и писать заявление во все правоохранительные органы успели уже и отправили. Заявления в Генпрокуратуру, СБУ, в МВД, планируем в Турцию правоохран, проверку своей компании

По действиям этого человека

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