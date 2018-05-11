«С*ки, почему вы на них наплевали?» – николаевская спортсменка Куркурина обматерила власть на митинге в защиту животных

В четверг, 10 мая, на митинге против эвтаназии животных, николаевская тяжеловеска, трехкратная абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница титула «Самая сильная женщина Планеты», 14-кратная рекордсменка мира Анна Куркурина назвала всех власть имущих в Николаеве «с*ками» и «пид@рами».

Об этом сообщают «НовостиN».

Ранее сообщалось, что 10 мая, возле Николаевского городского совета проходил митинг за отставку нового директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского.

Так, Анна заявила, что корень проблемы находится не в собаках, а в самом горсовете.

Анна Куркурина - Вы пришли с собаками решать проблему! А с дорогами вы не хотите??? А с больными людьми??? Посмотрите, какое огромное здание! От кого они защищаются??? А ведь они должны служить нам! А вы говорите — собаки. Они нас топчут! Они наши души ломают! Мы собираем деньги, собак стерилизуем, а что делают они??? А они их травят! Город Николаев! Они крадут ваши деньги, мои деньги! Что вы молчите все??? Вы спросите, какую сумму денег они выделяют на животных, и куда они деваются! Спросите, куда вы каждые 2 гривны с бензина деваете! Куда? Им в задницу, а не на асфальт! Вы в собаках только нашли проблему? В себе нужно искать проблему! А корень — вот он сидит! - заявила она, показав руками на окна Николаевского городского совета

Также она добавила, что время ВОВ 200 тысяч собак тоже несли службу в армии, но о подвиге четверолапых все благополучно забыли.

- Вчера был День Победы! Где у нас они прошли парадом? Они в клетках закрытые и ждут смерти! Почему? Собаки спасали нас во время войны!!! С*ки, почему вы на них наплевали, пид@ры!!! - добавила Анна.

Напомним, что 10 мая прошла пресс-конференция вице-президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марины Сурковой и зоозащитников.