В НКИ прошла встреча руководства Николаевщины с представителями дипмиссии НАТО в Украине

11 мая в Национальном кораблестроительном университете состоялась встреча представителей облгосадминистрации с членами центра информации НАТО.

Об этом с места событий передает корреспондент «Престуности.НЕТ».

Со стороны НАТО в встрече принимала участие руководитель проектов Центра информации и документации НАТО Светлана Ротаенко, заместитель директора Центра информации и коммуникации НАТО Виктория Циемините.

В ходе встречи было анонсировано открытие передвижной выставки информационного центра Альянса под названием «Формула безопасности», приуроченной к двадцатилетию особого партнерства Украины с НАТО.

Отметим, что в беседе также принимал участие главный специалист сектора стратегических коммуникаций Министерства информационной политики Украины Александр Макобрий. Он сообщил, что в Украине люди симпатизируют НАТО, но не могут объяснить почему и зачем. Представитель мининформполитики отметил, что для этого нужно проводить информационно-разъяснительные работы и заинтересовывать людей деятельностью Альянса.

Александр Макобрий

- Люди фактически поддерживают курс НАТО. А когда спрашивают их почему они поддерживают курс НАТО, они отвечают: «Потому что». Поэтому очень важно проведение не пропагандисткой работы, а именно информационной-разъяснительная. То есть, заинтересовать людей поиском информации. Заинтересовать и в том, чтобы они могли делать собственные выводы соответственно с информацией, которая предоставляется даже такими мероприятиями как сейчас, - говорит Александр Макобрий.

Представители североатлантического альянса сегодня проведут лекцию для студентов НКИ, посвященную деятельности НАТО. Отметим, что выставка, также как и лекция, имеет целью развеять основные мифы о альянсе, которые были сформированы во времена СССР и до сих пор распространены во многих странах постсоветского пространства.

Исполняющий обязанности председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь выразил свою благодарность делегации НАТО за их информационную деятельность, которую они проводят на Николаевщине. Также он поблагодарил руководство НКИ за то, что они создали условия, при которых возможен обмен опытом Украины и НАТО на Николаевщине.

Напомним, что экс-посол США заявлял о том, что Порошенко вводит общественность в заблуждение, обещая скорое вступление в НАТО.