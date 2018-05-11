Ремонт Николаевского аэропорта проводился на основании электронных писем – будет проведена экспертиза работ

В четверг, 10 мая, Хозяйственный суд Николаевской области начал рассмотрение иска ЧАО «Строительная компания «Житлопромбуд-8» к КП «Николаевский международный аэропорт» о взыскании 43 миллионов 263 тысяч гривен за выполненный фирмой ремонт аэровокзала.

Об этом сообщает интернет издание «Новости Н».

Представитель строительной фирмы Кристина Дьяченко в суде заявила, что в мае 2017 году между истцом и ответчиком был заключен договор, в соответствии с которым «Жилпромстрой-8» обязался выполнить в аэропорту противоаварийные работы.

«Путем обмена электронными письмами, сторонами также было согласовано выполнение дополнительных строительных работ на объекте. Именно таким образом – по электронной почте – в период с июня 2017 года по март 2018 заказчик предоставлял на выполнение подрядчику материалы проектно-сметной документации, а также согласовывал с ним закупку необходимых материалов и оборудования», - говорится в сообщении.

По словам представителя аэропорта Натальи Запорожец, договор содержал условия выполнения противоаварийных работ на сумму 980 тысяч гривен, однако акты выполненных работ по этому договору аэропорт так и не получил, поэтому они и не были оплачены.

При этом Дьяченко отмечала, что предприятие «Житлопромбуд-8» не может предоставить акты только по выполненным работам, так как было выполнено значительно больше, а именно – произведен капитальный ремонт здания аэровокзала. В частности, работы выполнялись исключительно на основании указаний заказчика, которые он предоставлял в форме писем по электронной почте.

Также, объясняя на каких основаниях фирма помимо противоаварийных работ на 980 тысяч гривен выполнила капремонт, за который теперь требует с аэропорта 43 миллиона, Кристина Дьяченко сказала следующее:

- Во время предоставления ответчиком (аэропортом – прим.) проектно-сметной документации, было выявлено, что противоаварийные работы, которые должны были входить в предмет договора от 10 мая 2017 года, были включены в общую проектно-сметную документацию по объекту «Капитальный ремонт», а потому выделить их отдельно и составить отдельно на эти работы акты выполненных работ нет возможности, поскольку был выполнен больший комплекс работ и они являются неотъемлемыми и полностью взаимосвязанными. Поэтому акты выполненных работ были составлены на общий фактический объем работ, и именно этот объем мы просили принять и подписать.

Однако, как передает издание представитель аэропорта настаивала на том, что выполнить требование подрядчика о выплате указанной суммы предприятие не может, поскольку не заказывало ремонт аэровокзала и не заключало договоров на его выполнение. Все, о чем аэропорт договаривался с «Житлопромбуд-8», касалось только противоаварийных работ.

На вопрос судьи Марины Мавродиевой, выполнены ли эти противоаварийные работы по факту, представитель аэропорта ответила: нужно делать экспертизу, с чем согласился и представитель строительной фирмы.

«В итоге, суд вынес постановление, которым обязал Региональную торгово-промышленную палату Николаевской области провести экспертизу работ, выполненных в здании аэропорта. В постановлении сформулированы и вопросы, на которые должны будут дать ответ эксперты, а именно: каковы фактические объемы выполненных работ, какова их стоимость, отвечают ли выполненные работы тем, что были указаны в проекте, а их стоимость – той стоимости, которую указал в своей справке и актах выполненных работ подрядчик. До того, как будут получены выводы экспертов, производство по этому делу будет приостановлено», - идет речь в сообщении.

При этом, как сообщает издание по окончанию заседания журналисты попытались задать вопрос представителю «Житлопромбуд-8», кто именно вел с ними переписку от имени Николаевского международного аэропорта, однако та от ответа ушла сославшись на то, что все письма есть в материалах дела.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.