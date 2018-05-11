С 14 мая при температуре выше 28° проезд фур по николаевским дорогам будет разрешен только ночью

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В Николаевской области с 14 мая при температуре воздуха 28° С и более в период времени с 08:00 до 23:00 запрещено движение большегрузных транспортных средств общей фактической массой более 24 тонн и фактическими нагрузками на любую ось более 7 тонн по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Так, данный запрет является вынужденной мерой, которая направлена ​​на сохранение дорожного покрытия автомобильных дорог области в период жаркой погоды.

Также САД обращает внимание водителей - места для отстоя транспорта обозначены соответствующими дорожными знаками. Также для предупреждения о запрете движения вдоль автомобильных дорог размещены информационные панно.

Перечень мест для отстоя приведен в таблице:

Напомним, что такое же распоряжение в прошлом году вступило в силу с 1 июня.

Юлия Давиденко

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русскийобщество