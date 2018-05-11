С 14 мая при температуре выше 28° проезд фур по николаевским дорогам будет разрешен только ночью

В Николаевской области с 14 мая при температуре воздуха 28° С и более в период времени с 08:00 до 23:00 запрещено движение большегрузных транспортных средств общей фактической массой более 24 тонн и фактическими нагрузками на любую ось более 7 тонн по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области на своей странице в Facebook.