Кто останется без субсидий: в департаменте соцзащиты Николаева рассказали о нововведениях Кабмина

Исполняющий обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко рассказал об изменениях получения субсидии и при каких условиях ее не будут начислять.

Об этом шла речь в пятницу, 11 мая, в ходе пресс-конференции «Об изменениях в законодательстве при начисления субсидий».

- В первую очередь, изменения касаются граждан, которые достигли трудоспособного возраста, но не зарегистрированы в Центре занятости и нигде не работают. С первого мая, мы пересчитываем совокупный доход семьи, если гражданин зарегистрирован в Центре занятости, показывает нулевые доходы, то мы автоматически считаем его доход в трехкратном размере прожиточного минимума - 5286 гривен, - отметил он.

Отметим, что по новым условиям начисления, арендодатели обязаны вносить в декларацию доход от сдачи жилья.

- У нас достаточно жителей, который сдают в аренду жилье. Теперь, при заполнении деклараций, они должны указывать ту суму дохода, которую получают от аренды, - сообщил Бондаренко.





Также с первого мая расширился перечень требований, при которых субсидия не будет назначаться.

- С первого мая не будет иметь права на жилищную субсидию семья, которая проживает в квартире площадью более 120 м² или в частном доме площадь которого более 200м², за исключением домов семейного типа и приемных семей. Если один из членов семьи имеет автомобиль, срок выпуска которого до пяти лет, эта семья также не имеет права на субсидию, но в этот список не входит автотранспорт, который получают инвалиды по линии социальной защиты, - рассказал Бондаренко.

В свою очередь, Бондаренко сообщил, что процентное соотношение людей, которые останутся без субсидий будет, примерно, в пределах 15%.

- На брифинге, который проводило Министерство социальной политики, назвали цифру до 20%. Мы рассчитываем, что будет где-то в пределах 15%. Уже, когда мы начнем непосредственно встречаться с людьми, реализовывать будем лучше знать. Со временем, будет полезно провести еще один брифинг, для того, чтобы поделиться теми результатами и наработками, - отметил он.

При перерасчете субсидий стоит учитывать, что, если у человека до 1 мая есть задолженность, которая больше 340 гривен, и, если в течении двух месяцев человек не погашает задолженность, то субсидия прекращается.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины ужесточил правила получения субсидий, а в Минсоцполитики заявили, что при оформлении субсидий будут учитывать семейное положение, а не прописку.