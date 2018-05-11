«Во избежание транспортных коллапсов и заторов»: В Николаеве убирать две дороги госзначения будут ночью

С пятницы, 11 мая подрядная организация ГП «Дорсервис» начинает комплекс работ по эксплуатационному содержанию - уборка проезжей части у бордюров автомобильных дорог общего пользования государственного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)» и Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» в пределах города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

Уборка проезжей части будет осуществляться в ночное время - с 21.00 до 07.00 часов, чтобы избежать транспортных коллапсов и заторов.

В свою очередь, САД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными в местах проведения дорожных работ, обращать внимание на предупредительные знаки, неуклонно придерживаться допустимых скоростных режимов и правил дорожного движения.

Напомним, что в Николаевской области с 14 мая при температуре воздуха 28° С и более в период времени с 08:00 до 23:00 запрещено движение большегрузных транспортных средств общей фактической массой более 24 тонн и фактическими нагрузками на любую ось более 7 тонн по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.