«На этой должности я оставаться не буду» - Бондаренко о продолжении работы в департаменте соцзащиты Николаева

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Сергей Бондаренко
Исполняющий обязанности директора департамента труд и социальной защиты Сергей Бондаренко заявил, что не собирается оставаться на занимаемой им должности.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что он собирается уйти в связи с достижением пенсионного возраста. 

- Все происходит поступательно, как и планировалось. В ближайшее время Вы узнаете о тех шагах, которые предпринимаются. На этой должности я оставаться не буду, - заявил Бондаренко.

Напомним, что Сенкевич заявил, что скоро назначит нового главу департамента соцзащиты Николаевского горсовета.

Олена Мельниченко

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русскийобщество