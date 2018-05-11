«На этой должности я оставаться не буду» - Бондаренко о продолжении работы в департаменте соцзащиты Николаева

Исполняющий обязанности директора департамента труд и социальной защиты Сергей Бондаренко заявил, что не собирается оставаться на занимаемой им должности.
Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».
Ранее сообщалось, что он собирается уйти в связи с достижением пенсионного возраста.
- Все происходит поступательно, как и планировалось. В ближайшее время Вы узнаете о тех шагах, которые предпринимаются. На этой должности я оставаться не буду, - заявил Бондаренко.
Напомним, что Сенкевич заявил, что скоро назначит нового главу департамента соцзащиты Николаевского горсовета.