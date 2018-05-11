В НКИ представители НАТО открыли выставку «НАТО-Украина - «Формула безопасности»

11 мая в НУК им. адмирала Макарова представители НАТО, Николаевской ОГА и руководство университета открыли выставку посвященную основным мифам деятельности НАТО и сотрудничеству Альянса и Украины.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что дипмиссия НАТО 11 мая посетила НУК им. адмирала Макарова, где представители информационного центра Альянса в Украине и Литве пообщались с руководством университета и чиновниками облгосадминистрации.

Материалы выставки наглядно иллюстрируют историю развития Организации североатлантического договора и развеивают многие мифы, образовавшиеся вокруг деятельности Альянса.

Открывали выставку руководитель проектов Центра информации и документации НАТО Светлана Ротаенко, заместитель директора Центра информации и коммуникации НАТО Виктория Циемините, и. о. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, и.о ректора НУК им. адмирала Макарова Владимир Блинцов и главный специалист сектора стратегических коммуникаций Министерства информационной политики Украины Александр Макобрий.

- Она (Выставка, - ПН) называется «НАТО-Украина - «Формула безопасности». И она посвящена особому партнерству между Украиной и НАТО, 20 лет которого мы праздновали в прошлом году. Для НАТО и Украины эти 20 с лишним лет стали действительно формулой безопасности, которая помогла нам и Украине стать сильнее и более стойкими к современным угрозам. Кроме того, выставка предоставляет исторический контекст, основные веховые события в истории НАТО, которые также для стран НАТО стали формулой безопасности, которые помогли обеспечить нашу безопасность, предотвращать войны на протяжении 50 лет, - гововрит Виктория Циемините.

Отметим, что на выставке представлены не только стенды, но и специальные конструкции напоминающие военные противотанковые заграждения, на одной стороне которых описан миф о НАТО, а на другой его опровержение.

Значительное количество экспонатов посвящено событиям в Украине 2013-2014 годов и Российской агрессии против Украины, включая аннексию Крымского полуострова. Также, часть стендов наглядно показывает в каких сферах и объемах Украина сотрудничает с НАТО. Исполняющий обязанности ректора университета Владимир Блинцов рассказал, что на базе НКИ такое мероприятие проходит впервые.

Виктория Циемините и Владимир Блинцов

- Уважаемые гости, мы сегодня начинаем с вами впервые в университете уникальное по важности мероприятие, которое посвящено реализации вектора движения Украины в НАТО, в котором наш коллектив и университет принимает участие, - отмечает Владимир Блинцов.

Исполняющий обязанности ректора также отметил, что так как выставка передвижная, то в университете она будет действовать до 20 мая. Попасть на выставку сможет каждый желающий.

В свою очередь, Вячеслав Бонь напомнил о важности данного мероприятия и подобного рода выставок. Он заявил, что закрепив на законодательном уровне вектор интеграции с НАТО, нужно не забывать о информировании граждан и в первую очередь молодежи, о настоящей деятельности и целях Альянса.

- Я считаю, что нужно больше информации доносить к украинцам, что же такое НАТО, доносить больше информации к молодежи. Потому что еще со времен СССР относительно НАТО было много мифов, - говорит Вячеслав Бонь.

Слева направо: Вячеслав Бонь, Александр Макобрий, Виктория Циемините и Светлана Ротаенко Виктория Циемините

Представители Мининформполитики, Николаевской ОГА, НАТО и НУК им. адмирала Макарова

Стенды с инфографикой о сотрудничестве НАТО и Украины Виктория Циемините и копия Североатлантического договора

Стенд, посвященный падению Берлинской стены

И.о ректора университета рассматривает инфографику Виктория Циемините

Информационные конструкции стилизованные под противотанковые ежи Медицинская помощь украинским военнослужащим и участникам АТО

Фонды, оказывающие финансовую помощь Украине

Напомним, что ранее МИД Венгрии Будапешт будет блокировать сближение Украины с НАТО до восстановления прав нацменьшинств на Закарпатье.