Во Вроцлаве сняли видеоролик на русском языке для эмигрантов из Украины о правилах дорожного движения в Польше

В Нижнесилезском воеводстве Польши создали видеоролик для украинцев, в котором рассказывается о правилах дорожного движения и о том, как себя вести во время остановки сотрудниками полиции.

Об этом сообщается на сайте полиции Польши.

«В связи с тем, что Нижнюю Силезию посещает все больше украинцев, которые также временно тут пребывают и работают, и, соответственно, передвигаются по территории нашего воеводства, появилась необходимость напомнить и проинформировать о том, какие основы и правила дорожного движения действуют в Польше. В видеоролике сотрудники отдела дорожного движения во Вроцлаве доступным способом показывают, как необходимо себя вести во время контроля дорожного движения и какие последствия могут быть, например, за вождение в нетрезвом виде», – говорится в сообщении ведомства.

В данном видео полицейские инсценировали некоторые ситуации на дороге, в том числе и остановку транспортного средства. Также напомнили основные правила движения:

– как необходимо себя вести во время контроля дорожного движения;

– какие документы необходимо иметь при себе во время управления транспортным средством;

– что грозит за невыполнение ПДД, например, за превышение скорости, разворот в неразрешенном месте, вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в октябре 2017 года возле села Глиница, в Силезском воеводстве Польши, произошла серьезная авария. В результате ДТП погибли двое украинцев, еще пять человек после аварии в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.