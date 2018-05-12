В Индии мошенники в скафандрах из фольги собирали $5 миллиардов на «разработки» для NASA

В Дели арестовали отца и сына, которые утверждали, что создают оборудование для NASA за 375 миллиардов рупий (около 5 миллиардов долларов). Во время задержания мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги.

Об этом сообщает Indian Express.

В полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что передал мошенникам более 200 тысяч долларов в разработку оборудования для NASA. Он заподозрил, что его обманули после отмены нескольких тестирований устройств из-за «плохой погоды».

По данным полиции, 56-летний Вирендер Мохан Брар и 30-летний Нитин Мохан Брар обманули около 30 человек в Индии. Предприниматели также вкладывали деньги в «разработки для NASA», которые должны принести им прибыль в тысячи процентов.

Сотрудник делийской полиции Алок Кумар рассказал, что во время задержания мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги.

Товарами для космического агентства были: «медная тарелка, костюм для защиты от радиации и защитные противорадиационные наклейки».

Арестованные уверяли предпринимателей, что разработали устройство, которое поможет производить «электричество из вспышек молнии и ударов грома». Его якобы собирались продавать NASA через Организацию оборонных исследований и разработок Индии.

Устройство якобы создали из «редкой меди», в которую попала молния, поэтому он мог, в частности «магнетизировать рис».

Задержанные использовали медную тарелку, которую покрывали магнитной жидкостью, затем смешивали с ней отварной рис. После чего влияли на смесь магнитным полем.

Брар также привлекали актеров, выступавших в роли сотрудников Организации оборонных исследований и разработок, чтобы убедить покупателей в том, что товар настоящий.

В полиции рассказали, что Брар снимали дорогое жилье в Нью-Дели и имели семь офисов в Дели. Они передвигались на автомобилях представителького класса, и у них было двое вооруженных охранников. Кроме того, мужчины хорошо владели английским, из-за которого «не могли заподозрить в мошенничестве».

Ранее мужчин задерживали за продажу змей за 17 миллионов рупий (около 25 тысяч долларов). Они утверждали, что змеи были редкими и имели целебные свойства. Позже их отпустили под залог.

В 1990-е в Вирендера была мастерская, в которой ему помогал сын. Из-за финансовых проблем они начали обманывать людей, продавая им «жидкие» предметы, например, волшебные зеркала или двуглавых змей.

Напомним, что в Запорожской области мошенник выдавал себя за «председателя ОГА» и требовал от глав районов «собрать деньги на выборы»