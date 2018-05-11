Полторак поздравил николаевских десантников с успешным окончанием учений в Германии

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих 79-й десантно-штурмовой и 14-й отдельной механизированной бригад с успешным завершением многонациональных военных учений «Combined Resolve X».

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

«В течение, а также по результатам учений мы слышали многочисленные положительные отзывы наших партнеров о действиях украинских подразделений. И это еще раз доказывает тот факт, что украинская армия - одна из самых боеспособных в мире! Ваши действия свидетельствуют о высоком профессионализме и важности опыта, полученного участия в боевых действиях на Востоке Украины», – написал Полторак.

Также итоги учений подбили и в Генштабе ВСУ.

«Руководство учений дало высокую оценку военнослужащим ВС Украины, а силы OPFOR были рады, что наши ребята играют именно на их стороне», – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что на международных учениях николаевские десантники показали, как нужно проводить рейды в тыл противника.