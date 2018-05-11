В Киеве Апелляционный суд признал незаконной депортацию водителя Саакашвили

В пятницу, 11 мая, Апелляционный суд Киевской области отменил решение первой инстанции в отношении водителя Михаила Саакашвили Абзианидзе, который якобы незаконно пребывал на территории Украины и впоследствии был депортирован.

Соответствущий документ опубликовал в Facebook адвокат Михаила Абзианидзе Павел Богомазов.

Как известно, 24 октября друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, а также его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и депортировали в Грузию спецрейсом Нацгвардии.

Согласно опубликованному решению, суд признал незаконным и отменил решение Соломенского районного отдела ГУ Государственной миграционной службы о принудительном возвращении Абзианидзе в Грузию.

На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что Абзианидзе имел законные основания для пребывания на территории Украины.

«Средь бела дня, в центре Киева, он вышел из дома купить лекарства для своей больной дочери, и был похищен людьми в масках без опознавательных знаков. Как выяснилось потом - силовикам по приказу Порошенко. Его избили и выдворили из страны», – пишет экс-глава Одесской ОГА.

По его словам, судьи указали, что кроме украинских законов был нарушен и ряд норм европейского права.