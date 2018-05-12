В тренажерном зале СК Легион помогут успешно решить проблему лишнего веса

Если лишний вес стал для вас серьезной проблемой, Спортивный клуб Легион приглашает вас на индивидуальные занятия с тренерами зала. Особенностью программы таких тренировок является постепенное увеличение нагрузки для безопасного снижения веса и корректировка режима питания клиента.

«Тренера спортивного клуба успешно помогают нашим клиентам сбросить лишние килограммы а также удерживать свой вес в норме. Для каждого клиента подбирается индивидуальная программа тренировок, расписывается питание. Кроме того, тренер всегда поддержит и правильно мотивирует клиента, благодаря чему результаты достигаются значительно быстрее.

Занятия в тренажерном зале не только помогут вам выглядеть лучше, но и сохранят ваше здоровье и хорошее самочувствие.

В нашем зале вас ждут кардио и силовые тренажеры на все группы мышц, чистые раздельные душевые и раздевалки, опытные тренера, качественное спортивное питание, а также атмосфера здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

СК Легион предлагает абонементы на 12 занятий за 300 и 350 гривен, безлимитное посещение зала - 400 гривен в месяц, абонемент выходного дня - 200 гривен. Занятия с тренером 950, 1100 гривен.

Тренажёрный зал работает:

с понедельника по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях Instagramи Facebook, а также по т.0982810068э

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).