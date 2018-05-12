В Николаеве курсанты Харьковского университета ВВС совершили тренировочные полеты на штурмовиках

Курсанты выпускного курса Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в тренировочных полетах на истребителях 299-й бригады тактической авиации.
Об этом сообщается на странице бригады ВВС в Facebook.
«Первым вылетам на боевых самолетах предшествовала тщательная подготовка курсантов под руководством опытных летчиков-инструкторов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во время которой молодые летчики качественно выполнили программу практического обучения, тренажерной и наземную подготовку к полетам», – отметили в бригаде.