Победителем «Евровидения-2018» стала израильтянка Нетта, украинец Melovin занял 17 место

12 мая в Лиссабоне прошел гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018», его победителем путем голосования жюри и телезрителей была выбрана 25-летняя представительница Израиля Нетта Барзилай (Netta), выступившая с песней «Toy». Представитель от Украины Melovin занял 17 место.

Об этом сообщает интернет-издание Niklife.

Выступление в финале принесло Нетте Барзилай 317 очков от телезрителей, что обеспечило ей уверенную победу. Таким образом "Евровидение-2019" отправится в Израиль.

Второе место досталось участнице от Кипра, третье - представителю Австрии. Украинский певец MELOVIN c песней «Under The Ladder», занял 17 место.

Ранее сообщалось, что украинский певец Melovin прошел в финал Евровидения-2018, где будет выступать первым.