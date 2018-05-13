«Мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела» - УПЦ КП

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что Россия и прокремлевские политические силы вмешиваются в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом идет речь на сайте УПЦ КП в синодальном обращении по вопросу утверждения в Украине единой Поместной православной церкви.

Там сообщили, что вопрос предоставления Вселенским Патриархом Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине решается между Церквами - Константинопольским Патриархатом и Православной Церковью в Украине.

«Украинское государство, и в частности Президент Украины, не вмешиваются во внутренние церковные дела, не нарушают конституционную норму об отделении Церкви от государства, а исключительно оказывают содействие в вопросах, относящихся к государственной компетенции, и делают это по церковной просьбе - со стороны Церкви в Украине и со стороны Константинопольского Патриархата», - идется в сообщении.

Также, в обращении отмечается, что со стороны Российской Федерации осуществляется политическое и государственное вмешательство.

«Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский Патриархат, другие Поместные Православные Церкви. Прокремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны «засвидетельствовать нежелание» православных в Украине поддержать начатое дело», - заявили в УПЦ.

«Учитывая эти факты, мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела, против использования прокремлевскими политиками своего влияния в руководящих структурах митрополии Московского патриархата в Украине с целью помешать признания автокефалии», - говорится в синодальном обращении.

Так, в УПЦ КП призвали архиереев, духовенство и верующих, находящихся в составе Московского Патриархата в Украине не поддаваться на провокации со стороны России.

Ранее сообщалось, что Порошенко попросил у Вселенского патриарха издать указ об автокефалии единой Украинской православной церкви, а в свою очередь, в УПЦ МП назвали превышением полномочий обращение Президента Порошенко и Рады к Вселенскому патриарху. Также по словам самого Президента Украины, «создание единой поместной православной церкви в Украине – это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией».