В Новой Зеландии зафиксировали рекордную волну с 2012 года

В Новой Зеландии ученые зафиксировали самую большую волну в южном полушарии. Ее высота составила 23,8 метра.

Об этом сообщает «The Daily Mail».

Отметим, что волна побила предыдущий рекорд в 22,03 метра, который зарегистрировали на Юге от Тасмании в 2012 году.

«Это очень захватывающее событие, и это самая большая волна, когда-либо зарегистрировавшаяся в Южном полушарии», - отметил старший океанограф Торга Дарранта.

Метеорологическая служба Новой Зеландии установила специальное устройство - плавучий буй для измерения волн, работающий на солнечной энергии. Эта территория известна большой штормовой активностью, однако до сих волны было трудно измерить.