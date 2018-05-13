«Дожди, порывистый ветер, местами град»: На Николаевщине ожидается ухудшение погоды

На Николавщине в воскресенье, 13 мая, ожидается штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

«В ближайшее время на территории Николаева и области ожидается резкое ухудшение погодных условий! Порывистый ветер 15-20 м/с, грозы и проливные дожди, местами град. Непогода продержится в течение текущего дня и ночью 13 мая», – говорится в сообщении.

Напомним, что 9 мая в Николаеве ожидалось значительное усиление ветра.