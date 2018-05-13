50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили полигон Нацгвардии под Киевом

Полигон Национальной гвардии в селе Старое, где также расположен Международный центр подготовки подразделений посетили 50 военных атташе и представителей Дипломатического корпуса иностранных государств в Украине.

Об этом сообщает Левый Берег.

Гостей ознакомили с основными функциями и задачами Национальной гвардии Украины, ее ролью в обеспечении безопасности и обороны государства.

«Также они осмотрели современную военную технику, новейшие средства связи и образцы вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ. Гостям продемонстрировали казармы и учебные классы, провели занятия с использованием тренажеров РПГ-7В, ПТРК и ПЗРК», - идется в сообщении.

Также на военном стрельбище Международного центра для гостей провели ряд показательных выступлений. Отметим, что подразделения специального и оперативного назначения воссоздали действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований, десантирование бойцов с вертолета МИ-8, эвакуацию раненых, работу снайперских пар, а также стрельбу со служебной собакой.

Ранее сообщалось, что николаевские десантники приняли участие в планировании международных учений Combined Resolve X.