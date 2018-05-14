Кибератака на избирком в США осуществлялась с Украины

Исследователи обнаружили доказательства того, что веб-сайт избирательного комитета округа Нокс в американском штате Теннесси вывели из строя при помощи хакерской атаки, совершенной с зарегистрированного в Украине IP-адреса.

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на Associated Press.

Как заявил замдиректора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл, хакерская атака произошла 1 мая во время выборов мэра округа.

«Учитывая косвенные доказательства, особенно одновременное доказанное вредоносное вторжение с IP-адреса Украины, я считаю, что разумно хотя бы предположить, что это было запланированное событие», - добавил Дэвид Болл.

Также Болл заверил, что кибератака не нанесла вреда голосованию и подведсчитанию голосов, а работа сайта была прекращена только на один час после закрытия избирательных участков.

Напомним, что ранее США и Великобритания обвинили российское правительство в масштабной атаке сетевое оборудование по всему миру.