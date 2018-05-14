В Одесской области собираются создать реабилитационный центр для дельфинов

Заместитель министра экологии Украины Василий Полуйко обсудил создание реабилитационного центра для дельфинов в национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Об этом сообщает Одесса.Online.

Чиновник заявил, что вопрос стоит на контроле у министра и центру быть, иначе придется дельфинов, которые сегодня незаконно содержатся в дельфинариях, передавать на реабилитацию в Турцию.

«Мы с идеей передачи дельфинов в Турцию категорически не согласились. Кроме таких дельфинов, находящихся в тюрьмах и в заточении дельфинариев, такой центр будет заниматься реабилитацией и поддержкой тех дельфинов, которые чудом спасаются от рыбацких сетей и море их выбрасывает на побережье», - рассказал Русев.

Так, на сегодняшний момент, специалисты уже рассмотрели два прибрежных участка на территории природно-заповедного фонда Украины. По мнению замминистра, коллектив «Тузловских лиманов» справится с такой миссией и есть большая вероятность, что центр реабилитации создадут именно в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Западной Австралии на берег залива выбросились 150 дельфинов - выжило только 15.