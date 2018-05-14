В Украине на закрытии «Ігор нескорених 2018» победитель отказался жать руку Порошенко

12 мая Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в церемонии закрытия Национальных соревнований «Ігри нескорених 2018 року», в ходе которого один из победителей отказался жать президенту руку.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

«Ігри нескорених» - это международные игры в паралимпийском стиле. Украина впервые получила право принять участие в «Іграх нескорених» 2017 года в Торонто как союзник НАТО в миротворческих операциях по всему миру, а также из-за АТО на востоке Украины.

Отметим, что глава государства вручал награды победителям соревнований, которые станут членами национальной сборной команды Украины для участия в международных спортивных соревнованиях «Ігри Нескорених» в Сиднее в октябре 2018 года.

Во время церемонии награждения один из победителей решил не жать руку Порошенко, проигнорировав протянутую руку президента.

Напомним, что в Киеве «Bentley» советника Порошенко ездил по тротуарам, а по бокам бежали вооруженные охранники.