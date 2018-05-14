Фехтовальный зал в парке Победы, который Минобразования никак не передаст Николаеву, на выходных отключали от электричества

В субботу, 12 мая, фехтовальную школу, расположенную на территории спортгородка в парке Победы, отключили от электричества. На следующий день энергоснабжение при содействии Николаевской ОГА было возобновлено.

Об этом на своих страницах в Facebook сообщили народный депутат Украины от «Народного Фронта» Вадим Пидберезняк и заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

Первым об отключении электричества сообщил Пидберезняк.

«Вчера, в день олимпийца, случилось очень символичное и я бы сказал, эпохальное событие! В Николаеве отключили от электропитания фехтовальную школу в парке победы! Нет возможности тренироваться у будущих олимпийских чемпионов, кого через 5 лет будем приветствовать так как Ольгу Харлан, Александра Авраменко и многих других! Настоятельно рекомендую соответствующим представителям ОГА немедленно решить вопрос!» – написал Пидберезняк.

Вскоре у себя на странице в Facebook вице-губернатор Валентин Гайдаржи отметил, что о возможности отключении школы от электроэнергии в ОГА стало известно в пятницу, 11 мая.

«Отмечу, что объект был сдан в эксплуатацию в январе 2017 года и школа должна была быть передана на баланс (в коммунальную собственность) города Николаева. Все это время содержание объекта, в том числе и оплата всех коммунальных услуг, производилось за счет генподрядчика и других неравнодушных бизнесменов, которые понимают социальную значимость функционирования данного объекта», – написал Гайдаржи.

По его словам, «на протяжении года велись переговоры с профильным министерством, с привлечением народных депутатов (наиболее активное участие во всех процессах принимал народный депутат Тарас Креминь) – искали наиболее эффективные законные пути передачи имущественного комплекса спортивного городка в городскую коммунальную собственность».

«Со своей стороны Николаевская облгосадминистрация, городская власть, университет им. Сухомлинского выполнили все условия (согласно письму Минобразования) для передачи имущественного комплекса в городскую собственность, что позволило бы максимально эффективно использовать данный объект. Однако данный вопрос до сих пор, к сожалению, общими усилиями решить не удалось», – добавил заместитель главы ОГА.

При этом он отметил, что «несмотря на все это, понимая важность тренировочного процесса наших юных спортсменов, занимаемся поиском вариантов решения вопроса по возобновлению подачи электроэнергии».

«Помимо этого, со своей стороны делаем все возможное, и рассчитываем на реальную помощь со стороны народных депутатов в решении вопроса по передаче целостного имущественного комплекса спортивного городка в коммунальную собственность города Николаева. Уверены, что, объединив силы Николаевской ОГА, руководства Министерства образования и Министерства молодежи и спорта, подкрепив это все патриотической позицией народных депутатов, которые искренне болеют интересами города Николаева, уже в ближайшее время вопрос будет решен», – резюмировал Валентин Гайдаржи.

Вечером 13 мая Пидберезняк сообщил, что энергоснабжение школы было возобновлено.

«ОГА среагировали оперативно! Электропитание подключили! Спасибо за оперативность в выходной день!» – написал он в Facebook.

Заместитель главы ОГА Евгений Шевченко в свою очередь сообщил, что на этой неделе он совместно с представителями Николаевского городского совета в Киеве будет встречаться по данному вопросу с заместителем министра Романом Гребой.

Как известно, весь имущественный комплекс спортгородка в парке Победы находится на баланса ЧАО «СК «Жилпромстрой-8» Стоит отметить, что ранее в интервью изданию «Левый берег» глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал, что Минобразования предложило сдавать споргородок в парке Победы в аренду Николаеву за 1 миллион гривен в месяц.

- Я не могу сказать, сколько я раз встречался с министром образования, госпожой Гриневич на тему того, чтобы нам передали этот стадион. Город Николаев выделил субвенцию на строительство объектов - той же школы фехтования - для того, чтобы потом в целом взять этот стадион на баланс и обслуживать его. И, представляете, происходит встреча с представителем Минобразования, где мы слышим: мол, ребята, платите нам миллион гривен в месяц аренды... - рассказал тогда Савченко.

Напомним, что спортивный комплекс Николаевская ОГА хочет передать в коммунальную собственность Николаева. Передача целостного имущественного комплекса уже согласована Министерством экономического развития и прорабатывается Министерством образования. Николаевский городской совет принял решение об обязательствах по использованию имущества спорткомплекса исключительно по целевому назначению и невозможности его отчуждения в частную собственность.

В апреле 2017 года городской совет выделил 40 миллионов 170 тысяч гривен как субвенцию в бюджет области на строительство спортивного городка. Эти деньги использовали на оплату работ, фактически выполненных в 2013-2016 годах, а также работ, выполненных в 2017 году. Как отмечал тогда вице-губернатор Валентин Гайдаржи, ранее указанные работы не были профинансированы в связи с отсутствием средств, которые должны были поступить из государственного бюджета.