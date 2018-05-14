В ОТГ на Николаевщине жители протестовали против смены перевозчиком маршрута и блокировали проезд

В Галициновской объеденной территориальной громаде Витовского района местные жители протестовали против смены перевозчиком маршрута движения общественного транспорта и блокировали движение по улице.

Об этом сообщатся на сайте Галициновской ОТГ.

13 мая собралось более 120 жителей села Старая Галициновка и выдвинули перевозчику ряд предложений, которые смогут удовлетворить их потребности по пассажирской перевозке.

Несколько дней назад односельчане закрыли проезд междугородному перевозчику по улице Леромонтова, поскольку было запланировано изменить привычный маршрут.

«Во дворе и домах будет много пыли от автобусов, дети все время играют возле домов», - говорят активисты - «предлагаем конечную остановку возле магазина».

Глава ОТГ Иван Назар организовал рабочую встречу с местными жителями, в ходе которой составили протокол встречи с выдвинутыми предложениями жителей и собрали подписи присутствующих.

«Далее работа по воплощению выдвинутых предложений будет проводиться административным аппаратом сельского совета», – подытожили в ОТГ.

Напомним, что ранее в селе Галициново местные жители блокировали автобус перевозчика из-за повышения цены на проезд .