Депутат-«оппозиционер» Евтушенко все же возглавил «Николаевэлектротранс» – Сенкевич дал ему полгода

Владимир Евтушенко В понедельник, 14 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил трудовому коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока» , председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Владимира Евтушенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Сенкевича, Евтушенко будет занимать эту должность ближайшие полгода – именно на столько подписан с ним контракт. Дальнейшее сотрудничество с Евтушенко на этой должности будет рассматриваться по итогам его работы.

Кроме того, на предприятии будет создан наблюдательный совет, который возглавит внефракционный депутат Сергей Исаков.

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Напомним, ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич планирует назначить директором «Николаевэлектротранса» депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Владимира Евтушенко.