ГФС Николаевщины с начала года мобилизовала в госбюджет ₴97,6 миллионов военного сбора

В январе-апреле 2018 года Главное управление ГФС в Николаевской области мобилизовало в бюджет 97,6 миллионов гривен военного сбора.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Сообщается, что эта сумма на 16,1 миллион гривен больше, чем за соответствующий период 2017 года. Плательщиками военного сбора являются граждане Украины и иностранцы, которые получают доходы в Украине, а также налоговые агенты. Ставка военного сбора составляет 1,5 % от объекта налогообложения.

Отмечается, что военным сбором облагаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями. Ответственными за начисление сбора в бюджет являются работодатели, которые насчитывают доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

В ведомстве подчеркивают, что военный сбор в полном объеме перечисляется в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты земельного налога и арендной платы за землю на сумму 136,3 миллионов гривен, военного сбора на 72 миллиона.